Feuer am Dach von Reihenhaus ausgebrochen

Der Brand war kurz vor 22 Uhr aus noch unbekannter Ursache in einem Zimmer des Hauses in der Schimekgasse ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften an. Das Dach musste geöffnet werden, um die Flammen zu löschen. Die beiden benachbarten Häuser wurden kontrolliert. Verletzt wurde niemand.