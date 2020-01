Juventus nach 2:1 bei AS Roma wieder Leader

Juventus Turin hat die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Der Titelverteidiger feierte im letzten Sonntagsspiel der 19. Serie-A-Runde im Schlager bei der AS Roma einen knappen 2:1-Erfolg und zog um zwei Punkte am bisherigen Leader Inter Mailand vorbei. Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro hatte am Samstag gegen Atalanta Bergamo nur 1:1 gespielt.