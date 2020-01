Schlüsseldienst schröpft Kundin für Türöffnung

Die Warnung vor betrügerischen Schlüsseldiensten in der Samstag-„Krone“ kam für eine 72-Jährige aus Aschach an der Steyr zu spät. Sie hatte sich am Mittwoch aus ihrem Haus ausgesperrt, über das Internet einen Schlüsseldienst gesucht und angerufen. Die vermeintlichen „Retter“ kassierten stolze 650 Euro.