Vor Silvesterknaller geflohen: „Indi“ ist zurück

In der Nacht auf Sonntag nahm die Verzweiflung einer oststeirischen Familie ein Ende. Gegen 3.50 Uhr kam ihre Hündin „Indigo“ beim Gartentor, das extra immer für sie offen war, herein und kratzte an der Haustür. „Sicher ein paar Kilo leichter und sichtlich erschöpft, aber ansonsten unversehrt und offensichtlich sehr glücklich“, so die erleichterte Besitzerin aus St. Ruprecht an der Raab. „Wir sind ebenfalls so glücklich, dass wir es gar nicht in Worte fassen können. Wir haben eine furchtbare Zeit hinter uns.“