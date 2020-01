Liverpool außerirdisch! Auch Mourinho geschlagen

Liverpool ist in der englischen Fußball-Premier-League einfach nicht zu stoppen. Der Champions-League-Sieger gewann den Schlager der 22. Runde am Samstagabend bei Tottenham knapp mit 1:0 und baute den Vorsprung auf den Southampton mit 1:2 unterlegenen Verfolger Leicester City in der Tabelle bereits auf 16 Punkte aus. Zudem haben die „Reds“ auch noch ein Nachtragsspiel in der Hinterhand.