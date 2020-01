Zur Angelobung ohne Krawatte, zum Ball mit grüner

„Krone“: Vizekanzler Werner Kogler erschien zu seiner Angelobung ohne Krawatte - wie interpretiert das eine Stil-Expertin?

Elisabeth Motsch: Ich habe diesen Auftritt beobachtet. Zwei Herzen schlagen dazu in meiner Brust. Einerseits war sein Outfit nicht staatstragend und wurde seiner neuen Rolle nicht gerecht. Andererseits bricht auch in der Politik eine neue Zeit an, und ein Werner Kogler hätte mit dem Tragen einer Krawatte vermutlich das Gefühl gehabt, nicht authentisch zu wirken.