Nach 43 Jahren: Aus für Wahl der „Miss Tirol“

Auch in Zukunft ohne einen Bikini-Durchgang

Was genau steckt hinter dieser neuen Idee? „Wir haben zum Beispiel den geografischen Raum erweitert. Bei der ,Miss Alpin-Wahl‘ können sich nun auch Mädchen aus Bayern, Südtirol, der Schweiz etc. bewerben und mitmachen. Wir wollen in Zukunft die Missen und Mister noch mehr in den Bereichen Beauty, Reisen, mentales Denken, Rhetorik und Etikette coachen und sie unterstützen, ihre Ziele zu verwirklichen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihre Vorzüge hervorzuheben.“