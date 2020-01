Landeshauptleute-Konferenz: Augenmerk auf Pflege

Keine Zeit vergeuden

In den kommenden sechs Monaten will er unter seinem Vorsitz vor allem das Thema Pflege in den Vordergrund rücken: „Wir müssen gemeinsam Pflege so organisieren, dass alle, die in unserem Land Pflege brauchen, egal, wo sie zuhause sind, auch hochqualitative und professionelle Pflege bekommen!“ Deshalb dürfe keine Zeit vergeudet werden. Dass die neue Bundesregierung das Thema angehen wolle und im Regierungsprogramm Ideen zur Finanzierung zu finden sind, bewertet Stelzer äußerst positiv.