Kinderleiche (10) in Flugzeug-Fahrwerk entdeckt

Am Flughafen Charles-de-Gaulle in Paris haben Mitarbeiter die Leiche eines zehnjährigen Kindes im Fahrwerk einer Air-France-Maschine aus Abidjan (Elfenbeinküste) gefunden. Laut ersten Berichten soll es sich bei dem Kind um einen Buben handeln. In einer Presseaussendung bestätigte Air France mittlerweile den Fund und sprach ihr Mitgefühl „für dieses menschliche Drama“ aus.