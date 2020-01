Diese Hunde und Katzen suchen ein Zuhause

Cora ist eine einjährige Ridgeback-Mixhündin und wurde im August durch den Amtstierarzt abgenommen. Sie befand sich in einem erbärmlichen Zustand und im Nachhinein erfuhren wir, dass der arme Hund 20 Stunden am Tag in einem Käfig sitzen musste. Trotz dieses Martyriums liebt Cora Menschen. Seit August lebt Cora jetzt in einer Familie mit zwei anderen Hunden, jedoch hat sie einen sehr ausgeprägten Futterneid - sie zeigt auch ihre Zähne und knurrt, wenn sie nur der Meinung ist, jemand hätte Essbares in Händen. Grundsätzlich ist Cora aber ein verschmuster Hund. Laut den neuen Besitzern kennt sie Katzen, aber ob sie wirklich gut mit ihnen zusammenleben würde, weiß man nicht. Auch mit anderen Hunden ist es so eine Sache, sie spielt mit ihnen, doch kann sich die Stimmung plötzlich wenden und sie wird unverträglich. Wer gibt ihr eine Chance und schenkt ihr den Lebensplatz, den sie verdient? Tel.: 0664/4154537.