Algiers: Ohne Protest durch den Albtraum Realität

Kraft und Energie

Gute zwei Jahre lang waren Frontmann Franklin James Fisher und Co. mit ihrem Zweitwerk „The Underside Of Power“ unterwegs. Eine gleichermaßen wichtige, wie erschöpfende Erfahrung, denn nicht nur gelang mit diesem Album der breitenwirksame Durchbruch, sondern mussten Algiers auch erkennen, dass die allabendliche Revolution sehr viel Kraft und Energie kostet. Die Wut gegen das Establishment und die Abneigung gegen spaltend-kapitalistische Strukturen sind geblieben, doch so ganz konnten sie die persönlichen Erfahrungen auf ihrem neuen Werk „There Is No Year“ nicht ausblenden, wie Fisher dem Online-Magazin „The Last Mixtape“ ins Diktiergerät sprach. „Es ist sicher kein dummes Album über das Touren, aber die Jahre des ständigen Unterwegsseins und des Schlafens in klapprigen Vans und billigen Hotels haben uns eine neue Form von Desorientierung und Einsamkeit gelehrt. Diese Erfahrungen wollten wir dieses Mal direkt durch unsere Erfahrungen weitergeben. Und auch durch die Erfahrungen, die die Menschen machten, die wir über all diese Zeit getroffen und kennengelernt haben.“