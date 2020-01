Vater: „Die Angestellte hat mir schon leidgetan“

Wunsch, „Buben was schenken zu können“

Natürlich weiß er, „dass man das nicht tut, und auch die Angestellte hat mir schon leidgetan“, aber da war auch der Wunsch, „dem Buben einmal was schenken zu können“. (Zeit und ein ehrliches Leben, lieber Herr Papa, wären übrigens kostenlos, nur so als Idee ...)