Größte gashaltige Struktur der Galaxie entdeckt

Nur 500 Lichtjahre von Sonne entfernt

Alves hat von 2018 bis 2019 am Radcliffe Institute for Advanced Study der Harvard University (USA) mit Kollegen Daten des europäischen Weltraumteleskops „Gaia“ ausgewertet und mit anderen Messungen verglichen. „Gaia“ vermisst als Nachfolgemission von „Hipparcos“ präzise die Position, Entfernung und Bewegung von Sternen. So erstellten die Wissenschaftler eine detaillierte 3D-Karte der interstellaren Materie in der Milchstraße und stießen dabei unverhofft auf eine riesige Struktur in unmittelbarer Nachbarschaft des Sonnensystems.