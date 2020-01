Dreister Dieb stiehlt immer mehr U-Bahn-Lettern

„Wir sind an einer Lösung dran“

Die Beschädigungen kommen nur am Stadtpark und in Schönbrunn vor. Andere U-Bahn-Stationen bleiben vom Zerstörungswerk verschont. Denn überall anders sind die Stationsnamen mit Klebefolie angebracht. Aus Gründen des Denkmalschutzes müssen die Wiener Linien die Buchstaben wie gehabt ersetzen. In Absprache mit dem Denkmalamt sollen die Tafeln künftig besser geschützt werden. „Wir sind an einer Lösung dran“, heißt es.