„Women“ - Weibliche Stimmen im Mittelpunkt

Schottland und Frankreich haben auf den ersten Blick nicht viel gemein, doch die Glasgowerin Christine Bovill entführt ihr Publikum unter dem Motto „Paris“ am 13. Februar in das goldene Zeitalter der Chansons. Mit ihrer markant jazz-rauchigen Stimme interpretiert sie Lieder von Jacques Brel, Edith Piaf oder Charles Aznavour und brilliert gleichermaßen als Geschichtenerzählerin und Sängerin. Aufregend entkleidet stehen die Chansons da in aller Schlichtheit - wie neu und nie gehört. Christine Bovills Abend ist ein komplexes Ereignis, intellektuell, emotional, hinreißend.