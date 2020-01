Fasnacht: Start des Ausnahmezustandes

Dreikönigstag, der letzte ruhige Tag in den Schulen nach den Ferien – nicht in Imst! Im Riesensaal der Neuen Mittelschule Unterstadt versammelten sie sich gestern, die Imster Fasnachtler. Nur Männer. Der Stadtsaal wäre zu klein für die große Anzahl an begeisterten, fast fanatischen Fasnachtlern der Bezirkshauptstadt. Vier lange Jahre der Abstinenz haben das Verlangen, wieder „in d‘ Fasnacht zu gian“, angestaut. Und am 9. Feber ist es so weit: das große Schemenlaufen.