Weiter Rätselraten um Lungenkrankheit in China

Nach immer mehr Fällen einer rätselhaften Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan hat sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeschaltet. „Die WHO verfolgt die Situation aufmerksam und steht im engen Kontakt mit den nationalen Behörden in China“, hieß es am Montag von der UN-Behörde in Genf. Die Zahl erfasster Infektionen ist laut den chinesischen Behörden inzwischen auf 59 gestiegen, sieben Patienten seien in einem kritischen Zustand. Es handle sich nicht - wie zunächst vermutet - um SARS, hieß es. Auch andere bisher bekannte Seuchen kommen dem Vernehmen nach nicht infrage.