Uniformen sollen Angestellte krank gemacht haben

In der Klageschrift, die am 31. Dezember beim zuständigen Bezirksgericht eingereicht wurde, werden in den Stoffen eingearbeitete Chemikalien, die diese strapazierfähiger und schmutzabweisender machen sollen, als Grund für die Krankheitssymptome genannt. Der Sammelklage haben sich rund 500 aktive und ehemalige Delta-Airlines-Angestellte angeschlossen, darunter sind unter anderem Flugbegleiter und Mitarbeiter aus dem Kundenservice.