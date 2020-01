Unfreundliche Grußbotschaft

Ein Thema - nicht nur - für Feinspitze, das noch längst nicht ausdiskutiert ist. Aber noch vor persönlichen Gesprächen in Salzburg lässt Eva Blimlinger bereits ausrichten, dass sie das neue Bundesmuseum in Salzburg nicht will. Sie sagt es, ihrem streitbaren Naturell entsprechend, sogar noch härter: „Das Fotomuseum wird es nicht geben.“ Virtuell vielleicht, keinesfalls jedoch in natura.