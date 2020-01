Heimische Produkte füllen preisgekrönte Box

Preis in Brüssel

Beim europäischen Wettbewerb für ländliche Innovation setzte sich das Konzept „Hallo Mühlviertel Box“ gegenüber 220 Teilnehmern durch, wurde in Brüssel neben 15 anderen Projekten ausgezeichnet. „Ein großer Erfolg für unsere langjährige Arbeit“, so Bauernfeind. Er ist Mostbauer, Direktvermarkter und gießt als Mostsommelier das Traditionsgetränk in ein neues Image.