Helene Fischer: 2020 kommt sie wieder zu uns

Es ist nicht sonderlich überraschend, dass Helene Fischer mit „Farbenspiel“ den Thron des erfolgreichsten deutschen Albums des Jahrzehnts eroberte. Dennoch geht sie es 2020 noch ein wenig ruhig an: Nur ein einziges Konzert steht bis dato auf ihrer Agenda - und das findet sensationellerweise in Österreich statt. Am 4. April wird sie ihr Feuerwerk der Emotionen in Bad Hofgastein entfachen - im Rahmen des „Sound & Snow Gastein“ wird sie am Fuße der neuen Schlossalmbahn alle ihre Hits erklingen lassen. Garantiert ein Konzerthighlight 2020! Tickets für das Showhighlight gibt es unter www.oeticket.com.