„Tampon-Steuer“ wird auch in Österreich gesenkt

Abschaffung weltweites Thema

Die Steuer auf Produkte, um die Frauen Monat für Monat nicht herumkommen, wird von Frauenrechtsorganisation in der ganzen Welt kritisiert. Australien schaffte die Steuer auf Binden, Tampons und Co. bereits 2018 ab. In Frankreich erfolgte eine Steuersenkung 2015 und in Großbritannien setzte sich Ex-Premier David Cameron ein Jahr später durch. Auch New York kippte die „Tampon-Steuer“.