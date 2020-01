Jukic setzte zum „Stier“-Start Duftmarke

Titelverteidiger SAK ließ es in der Vorrunde zum 39. UFC Puma Hallencup gleich am ersten Tag richtig krachen, netzte 23 Mal bei nur einem Gegentreffer. Mit neun Toren setzte sich Mersudin Jukic an die Spitze der Scorerliste, unterstrich seine Anwartschaft auf die Torjäger-Krone. Mit Ebenau schaffte ein Underdog überraschend den Zwischenrunden-Aufstieg dank eines 4:4 nach 1:4-Rückstand gegen Mattsee - der rettende Ausgleich gelang fünf Sekunden vor der Schlusssirene.