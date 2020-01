In Braunau gibt‘s die meisten „schwarzen Taferl“

33.161 Hüter der „schwarzen Schätze“ gibt’s noch in Oberösterreich – eigentlich waren die alten Kfz-Kennzeichen mit 1. Jänner 1990 Geschichte. Österreichweit gibt’s noch 165.000 „Schwarzfahrer“ – Oberösterreich liegt hier im Bundesländervergleich auf dem zweiten Platz hinter Niederösterreich (49.287) und knapp vor der Steiermark (30.178). In Kärnten und in den westlichen Bundesländern Tirol, Salzburg und Vorarlberg sind es deutlich weniger.