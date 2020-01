Auf Frühaufsteher warten bis zu -13 Grad

Am Samstag führt eine Kaltfront wolkenreiche und feuchte Luftmassen gegen die Alpen und vor allem alpennordseitig sowie in den Nordstaulagen regnet oder schneit es häufig. Die Schneefallgrenze sinkt von zunächst deutlich über 1000 Metern von Norden her langsam ab und in Ober- und Niederösterreich schneit es am Abend bereits auf 800 bis 500 Metern Höhe. Der Wind legt zu und bläst mäßig bis lebhaft, auf den Bergen und im Wienerwald auch lebhaft bis kräftig aus West bis Nordwest. Damit gelangt der Süden des Landes unter Nordföhneinfluss. Die Frühtemperaturen erreichen je nach Wind minus sechs bis fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen ein bis acht Grad.