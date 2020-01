Silvester-Show in Graz ist in vollem Gange

„Krone“-Schlagzeilen durch die vergangenen Jahrzehnte

Einen vollen Hauptplatz gab es auch bei der zweiten Show, die das Publikum auf eine Zeitreise mitnahm. Torjubel in Cordoba, der Fall der Berliner Mauer, die Euro-Einführung in Österreich - und das alles in Form von Schlagzeilen der „Kronen Zeitung“!