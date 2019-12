Streik der Germanwings-Flugbegleiter dauert an

Am ersten Tag waren es etwa 60 Verbindungen, insgesamt fallen an den drei Streiktagen voraussichtlich 180 Flüge aus. Abgesagt wurden am Montag vor allem innerdeutsche Flüge, aber auch einige nach Wien und Zürich und zurück. Stornierungen gab es zudem in Berlin (Tegel), Düsseldorf, München und weiteren Städten. Viele Passagiere wurden auf andere Verbindungen umgebucht. Auch die Lufthansa-Tochter AUA half aus.