Schmidhofer ist steirische Sportlerin des Jahres

Drei Medaillen bei Heim-WM

Silber geht an den „nordischen Kometen“ Franz-Josef Rehrl: Der 26-jährige Ramsauer, Junioren-Weltmeister 2012, schaffte letzte Saison den Durchbruch in die Weltspitze der Nordischen Kombination, feierte im Jänner in Chaux-Neuve (Fr) seinen ersten Weltcupsieg und holte sich bei der Heim-WM in Seefeld gleich dreimal Edelmetall: Bereits beim Gundersen-Einzel (Springen von der Bergiselschanze in Innsbruck, zehn Kilometer Langlauf) holte er Bronze.