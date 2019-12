Andreas Gabalier ist der Steirer des Jahres 2019

Klarer Sieg für Werner Kogler

So eindeutig war das Votum in der Kategorie Politik selten. Werner Kogler, Werner Kogler, Werner Kogler stand auf den Wahlzetteln. Der Oststeirer hat offensichtlich die Gunst der Redaktion. Die Auferstehung der Grünen, dazu zwei fulminante Wahlerfolge (EU- und Nationalratswahl) und einen großen Anteil am guten Ergebnis bei der steirischen Landtagswahl, das alles darf sich der Kämpfer auf seine Fahnen schreiben. Ein würdiger Polit-Steirer, auch wenn er in der Bundeshauptstadt verhandelt.