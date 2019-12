Dutzende Tote bei Busunfällen in Ägypten

In Ägypten ereignen sich häufig Verkehrsunfälle, viele Straßen sind in schlechtem Zustand. In jüngster Zeit gehen die Behörden allerdings strenger gegen Verkehrssünder vor. Seit 2016 ging die Zahl der Verkehrstoten von mehr als 5000 auf 3087 im Jahr 2018 zurück.