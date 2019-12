Ansturm auf Geschäfte am 1. Tag nach Weihnachten

Drei Grad plus standen auf der Tachoanzeige des Pkw, leichter Regen hatte eingesetzt – trotzdem hielt das niemanden davon ab, im Freien Schlange zu stehen, ehe sich die Türen der Media-Markt-Filiale in der Industriezeile in Linz öffneten: Um 6 Uhr früh bat die Elektronikhandelskette genauso wie Saturn zum traditionellen Frühshoppen, bot Super-Rabatte auf Fernseher, Smartphones, Notebooks und Kaffeemaschinen. Um 5 Uhr begann für die ersten Mitarbeiter von Robert Lirutti deshalb schon der Arbeitstag, eine Stunde später stürmten die Schnäppchenjäger das Geschäft, vor dem sie zuvor in der Kälte ausgeharrt hatten.