Einbrecher waren auf Diebestour durch Bürogebäude

Unbekannte Täter drangen am 27. Dezember 2019 in der Zeit von 0 bis 6 Uhr in Wartberg/Aist in ein Bürogebäude ein. Dort stahlen sie Bargeld, eine Armbanduhr, sowie eine Geldtasche samt Dokumente. Weiters entnahmen die Täter den Schlüssel eines Kastenwagens, der im Büro abgelegt war und stahlen damit den vor dem Objekt abgestellten Kastenwagen.