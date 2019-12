Autos stören Salzburger mehr als Massentourismus

Die Automassen in der Salzburger Innenstadt stören die Einheimischen mehr als die Touristenmassen. Diesen Schluss kann man aus einer Umfrage der Universität Salzburg aus dem Frühjahr 2019 ziehen, die am Freitag bei einem Mediengespräch des Vereins Forum Mobil in Auszügen präsentiert worden ist. Für die Verkehrssituation in der Altstadt insgesamt setzt es demnach eine fast vernichtende Beurteilung.