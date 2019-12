Alkolenkerin (35) touchierte Auto und raste davon

Die Stadt-Salzburgerin (35) touchierte den Pkw, als sie am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Elisabethstraße in Salzburg-Elisabeth-Vorstadt ihr Auto ausparkte. Daraufhin flüchtete die 35-Jährige. Ein Augenzeuge (21) aus Wals meldete den Vorfall der Polizei. Kurze Zeit später ging sie Beamten der Polizeiinspektion Itzling ins Netz. Ein Alkotest bei der Lenkerin ergab einen Wert von 1,92 Promille. Die Polizisten nahmen ihr den Führerschein ab und zeigten sie an.