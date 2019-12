Bewohner zurück in der Tschernobyl-Geisterstadt

Verheerendster Atomunfall der Geschichte

Tschernobyl gilt noch immer als der verheerendste Atomunfall der Geschichte. Offiziell gibt die Regierung die Zahl der Toten auch heute noch mit 31 an, doch zahlreiche starben an Krankheiten, die in Zusammenhang mit der Katastrophe gebracht werden. Die Sperrzone ist noch immer weitgehend unbewohnt. In den letzten Jahren hat sich aber eine Art Katastrophentourismus dorthin entwickelt.