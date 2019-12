Eine Ausnahme sind bunt blinkende Lichterketten, die so manchen Vorgarten aussehen lassen wie eine Disco in den 70 er Jahren. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch jene Deko, die für Haustiere gefährlich werden kann. Längst hänge ich keine Mistelzweige mehr auf. Viel zu gefährlich! Immer wieder fallen einige der hellen Beeren ab und die sind für Haustiere hoch giftig. Genauso wie der Weihnachtsstern. Da fällt mir der Verzicht tatsächlich schwer, denn keine andere Pflanze verkörpert für mich Weihnachten so sehr wie diese.