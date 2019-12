Heumarkt-Kompromiss: 66-Meter-Turm kommt nicht

Kompromiss im jahrelangen Streit um die Neugestaltung des Wiener Heumarkts: Das umstrittene Hochhaus, das an der Stelle des jetzigen Hotel Intercontinental errichtet werden hätte sollen, wird nun doch nicht in dieser Form kommen. Das hat der SPÖ-Abgeordnete und Landtagspräsident Ernst Woller - er wurde von Rot-Grün zuletzt zum „Heumarkt-Beauftragten“ ernannt - am Freitag verkündet. Die Einigung sei in Abstimmung mit Investor Michael Tojner erzielt worden.