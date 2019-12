Adventkranz begann in Bar zu brennen

Alle Jahre wieder sind Adventkränze ein Brandrisiko: Am Freitag in den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Mariapfarr alarmiert. In einem Lokal, das bereits zu war, fing auf einer Holztheke ein Adventkranz Feuer. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Brandmeldeanlage losging. Die Feuerwehr löschte rasch. Verletzt wurde zum Glück niemand.