Sean Connerys Bond-Girl Claudine Auger gestorben

Sie war wohl eines der bekanntesten Bond-Girls der Filmgeschichte: Die französische Schauspielerin Claudine Auger ist am Mittwoch in Paris gestorben, wie ihre Agentur Time Art am Donnerstag mitteilte. Auger wurde 78 Jahre alt. In den 1960er-Jahren spielte sie an der Seite von Sean Connery im James-Bond-Film „Feuerball“. Sie verkörperte die schöne Domino Derval, das Mündel von Bösewicht Emilio Largo alias Adolfo Celi.