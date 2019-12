Betrunkener Pkw-Lenker stürzte in die Drau

In die Drau gestürzt ist ein alkoholisierter Pkw-Lenker (31) Donnerstag in der Früh in Spittal, nachdem er aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle verloren hatte und von der Fahrbahn geschlittert war. Er konnte sich unverletzt aus dem Wrack retten und verließ ohne Anzeige zu erstatten die Unfallstelle. Der Wagen wurde von der Feuerwehr und einem Abschleppdienst geborgen und der Lenker in weiterer Folge über die Kennzeichen ausgeforscht: Anzeige!