Aufstand der Bauern gegen wachsende Belastungen

Die Einheitswerte stellen die Grundlage für die finanzielle Bewertung der Betriebe sowie deren Abgaben dar. Nach einem Urteil des VfGH im Jahr 2012 musste eine Neufeststellung gemacht werden, und diese endete in einer Belastungswelle für die Landwirte. „Ich kann die Sozialversicherung nicht mehr bezahlen. Früher waren es 3000 Euro pro Jahr, nun muss ich plötzlich 9000 Euro hinblättern“, ärgert sich Bauer Heimo Urbas aus Krems in Oberkärnten. „Die Einkommen in der Landwirtschaft sind aber nicht gestiegen. Es braucht dringend eine Entlastung für die landwirtschaftlichen Betriebe“, so Urbas weiter.