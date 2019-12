Weiterer Masern-Fall an Knittelfelder Volksschule

Angela Wagner, Amtsärztin der Bezirkshauptmannschaft Murtal, hat dieser Tage alle Hände voll zu tun: „Das einzig Gute an dem Masern-Ausbruch an der Landschacher Volksschule ist, dass jetzt besonders viele zur Impfung kommen“, sagt die 59-Jährige. Erwachsene wie Kinder - die Nachfrage sei zuletzt in allen Altersgruppen spürbar gestiegen.