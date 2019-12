Andrea Berg: 2020 mit einem kunterbunten Spektakel

Andrea Berg ist am 13. Februar in der Salzburgarena, am 14. Februar in der Grazer Stadthalle, am 15. Februar in der Wiener Stadthalle, am 16. Februar in der Linzer Arena und am 6. März in der Innsbrucker Olympiahalle zu sehen. Karten gibt es für Wien unter www.ticketkrone.at und unter www.oeticket.com. Ermäßigungen unter www.kronevorteilswelt.at.