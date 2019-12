Steirer machen Medikamente „grüner“ und günstiger

Grazer weltweit Pioniere in Biokatalyseforschung

Es ist ein Dreierteam - Wolfgang Kroutil, Christoph Winkler und Stefan Simic -, das in vereinigter Anstrengung von Graz aus die Chemie grüner machen will: „Wir forschen an neuen Arten von Herstellungsverfahren, um chemische Produktionsprozesse ressourcenschonender zu gestalten. Dabei machen wir uns die so genannte Biokatalyse zunutze“, so das Trio.