Warnung vor „Green Deal“ als einem Atom-Deal

Kaum ein Industriestandort so sauber wie OÖ

Weiters betonte der LH, dass kaum ein Industriestandort so sauber produziert wie das Land ob der Enns. Unternehmen wie die Voest würden aber an die Grenzen des technisch Machbaren gelangen, was die Reduktion von CO2-Emissionen betrifft. Für weitere Schritte brauche es zusätzliche Investitionen, aber auch eine intensive Forschung. Konkret fordert der Landeshauptmann für Unternehmen wie die Voest den Zugang zum Innovationsfonds, der im Zuge des Green Deals eingerichtet wird. „Es muss gelingen, den Klimaschutz voranzutreiben und gleichzeitig Arbeitsplätze zu sichern“, so der LH.