„Ich verstehe den Frust“

„Krone“: Sechs Monate lang Sturm-Trainer. Was waren deine emotionalen Highlights? Was hat die Stimmung getrübt?

Nestor El Maestro: Was wehtut, sind unsere verpassten Möglichkeiten. Es wäre in vielen Spielen viel mehr drin gewesen, wenn Kleinigkeiten anders laufen. Top war das Gefühl nach dem Schlusspfiff beim 1:0 in Wolfsberg nach dem Ausscheiden im Europacup. Damals war ich neu beim Verein und man hat viel vom Zusammenhalt, den ich will, gesehen. Auch die Despodov-Tore gegen Hartberg waren schön. Das war ein brutal wichtiges Match - denn für mich wäre es extrem unangenehm, mehrere Wochen in der Tabelle hinter Hartberg zu stehen. Das war eine Erleichterung.