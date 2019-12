Wahl-Fiasko: Corbyn-Rücktritt „in wenigen Monaten“

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn will nach der historischen Wahlschlappe „in wenigen Monaten“ zurücktreten. Über den Zeitpunkt entscheide das Führungsgremium der Labour-Partei, das „in nächster Zukunft“ zusammentreten werde, sagte er am Freitag. „Das wird in den Anfangsmonaten des nächsten Jahres sein.“