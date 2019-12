Nächstes Gebiet kassiert Maut von Skitourengehern

Fünf Euro kostet künftig eine Tageskarte für Skitourengeher am Loser, die gesamte Saison gibt es um 60 Euro. Dafür bietet das Skigebiet nun einen eigenen Parkplatz für 100 Autos, eine eigene Kasse und einen Kassenautomaten. So will man den Andrang „in sichere und geordnete Bahnen“ lenken. Die Regelung auf der Loser Panoramastraße gilt auch für Rodler, Schneeschuh- und Winterwanderer.