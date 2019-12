1500 Euro für die Weihnachtseinkäufe gestohlen

Eine 62-jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde am 12. Dezember 2019 gegen 9.45 Uhr nach dem Besuch eines Bankinstitutes in St. Georgen im Attergau Opfer einer bisher unbekannten Trickdiebin. Die ca. 40 Jahre alte unbekannte Täterin, südländischer Herkunft, öffnete dabei die Beifahrertür vom Pkw der Pensionistin und hielt dem Opfer eine Liste mit „Kinder in Not“ zur Unterschrift vor und stahl dabei aus dem offenen auf dem Beifahrersitz abgestellten Korb eine Papiertüte der Bank mit Bargeld, ein Sparbuch und Kontoauszüge. Das abgehobene Bargeld war für Weihnachtseinkäufe für Angehörige vorgesehen.