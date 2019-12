„Milchmann“ Johnson flüchtet in einen Kühlschrank

Auch am letzten Tag vor der Parlamentswahl in Großbritannien sind die beiden Spitzenkandidaten der großen Parteien, Boris Johnson und Jeremy Corbyn, noch einmal kreuz und quer durch das Land gereist, um beim Volk um Unterstützung zu werben. Premier Johnson überraschte in der Früh Wähler in Nordengland als Milchmann. Doch die Inszenierung lief nicht ganz wunschgemäß. Ein hartnäckiger Reporter der TV-Show „Good Morning Britain“ wurde von Johnsons Begleitern abgedrängt und beschimpft. Als der TV-Mitarbeiter nicht nachließ, flüchtete der Premier in einen Kühlraum, von wo er die Kisten mit Milch und Orangensaft geholt hatte.